Wirtschaftsaufschwung sollte Börsen beflügeln

Ohne „massive konjunkturelle Stimuli“ werde es jedenfalls nicht gehen, denn die Investitionen lahmen, betont Wenzel. Das aber habe natürlich den weiteren Anstieg der Staatsverschuldung zur Folge. Die Zentralbanken hätten aber bereits gezeigt, dass auf sie Verlass sei: „Die Zinsen werden niedrig bleiben“, so Wenzels Prognose. Und das nicht nur in den nächsten Quartalen, sondern die nächsten Jahre über. In Europa werde sich das Wachstum analog zu jenem in den USA entwickeln.

Aber: Der AXA-Experte sieht ein Wachstum der zwei Geschwindigkeiten für die Eurozone. „In den deutschnahen Staaten geht es etwas langsamer, in den südlichen Ländern etwas schneller.“ Das habe den simplen Grund, dass die Sonne „im Süden eben ein Stückchen mehr scheint“ – und Urlaube und Restaurants somit hier schneller attraktiv werden.