Börsen kamen 2020 mit einem blauen Auge davon

Zu den Gewinnern zählt auch China. Das Land kam als erstes aus der Pandemie und verzeichnete trotz der Umstände als einzige nennenswerte Volkswirtschaft sogar ein Wirtschaftswachstum. Während bei Einzelwerten Öl- und Reisetitel absoffen, lief es für Techwerte hervorragend (allen voran Tesla mit unglaublichen 696 Prozent).

Das brachte der US-Börse Nasdaq das größte Plus. In Euro gerechnet waren es 31 Prozent, in Dollar sogar 43 Prozent. Selbiges gilt für Gold, das in Dollar gerechnet um 24 Prozent zulegte, in Euro waren es 13 Prozent. Grund für die Differenzen ist die US-Währung, die im Jahresverlauf nachgab. Der Euro notierte im Jänner noch bei 1,12, nun sind es 1,23 Dollar, der höchste Wert seit April 2018.