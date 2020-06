"Budgetneutrale" Impulse gegen Stagnation

Zeit der kollektiven Dummheit“ – so hat Wiens Bürgermeister Michael Häupl die Vorwahlphase einst genannt. „Sie könnte aber auch eine Zeit der fokussierten Intelligenz sein“, meint Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Wer sich Sorgen um Arbeitsplätze mache, sollte dies nicht plakatieren, sondern Rahmenbedingungen für neue Jobs schaffen, so Leit. Er fordert zur Ankurbelung der Wirtschaft:

Handwerker Die Einführung eines Sanierungsbonus für handwerkliche Arbeiten könnte Jobs schaffen und Schwarzarbeit bekämpfen.

Lohnnebenkosten Wird der Dienstgeberanteil zur Unfallversicherung von 1,4 auf 1,3 Prozent gesenkt, „würde das eine Trendwende signalisieren, dass die Lohnnebenkosten nicht weiter steigen.“

Abschreibungen Die Kammer wünscht sich ein degressives Modell: Bei Neuanschaffungen soll schon im ersten Jahr ein größerer Teil steuerlich abgesetzt werden können. In den Niederlanden etwa sind bis zu 50 Prozent im ersten Jahr möglich. Das fördert Investitionen – an denen es in Österreich derzeit mangelt.

Wohnbauförderung Die Zweckbindung soll rasch wieder eingeführt werden.