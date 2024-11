Wirtschaft wächst auch in den nächsten Jahren nur gebremst

Österreichs Wirtschaft wird auch in den nächsten Jahren nur verhalten wachsen. Von 2025 bis 2029 rechnet das Wifo mit einem durchschnittlichen jährlichem Wachstum von 1,3 Prozent. Etwas schwächer als der Euro-Raum, wie Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Donnerstag bei der Präsentation der Mittelfristprognose sagte. Das Budgetdefizit wird nach Einschätzung des Wifo auch in den kommenden Jahren über 3 Prozent bleiben.