Präsidentenwahl: Machtkampf in der Industrie eskaliert

„Chaos pur. Intransparent und schlecht aufgesetzt. Das ist auf dem Niveau eines Bienenzüchtervereins, aber nicht der Industriellenvereinigung“, machte ein g’standener Industrieller nach der Vorstandssitzung am 23. April seinem Ärger im Gespräch mit dem KURIER Luft. Er ist nicht der Einzige, der seinen Unmut äußert. Die Kritik am Prozedere für die Nachfolge von IV-Präsident Georg Kapsch wird quer durch die Industrie immer lauter.

Es geht um eine der einflussreichsten Interessenvereinigungen dieses Landes und um hohes Prestige. In der mehr als 150 Jahre alten Organisation mit Sitz in einem ehrwürdigen Palais am Wiener Schwarzenbergplatz legt man Wert auf Diskretion und Harmonie. Erst einmal gab es eine Kampfabstimmung, 1996 unterlag der Kärntner Radex-Chef Helmut Longin dem oberösterreichischen Autozulieferer Peter Mitterbauer.

Eskalation

Kapsch muss nach zwei Amtsperioden im Juni abtreten. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Österreichs Industrie Corona-bedingt die schwerste Krise seit Jahrzehnten vor sich hat und eine starke, geeinte Führung bräuchte, eskaliert die Neubesetzung in einem erbitterten Hauen und Stechen. Statt einem Schulterschluss an der Spitze ist die Organisation in diverse Lager gespalten.

Über den Präsidenten entscheidet laut Statut einzig und alleine der aus rund 160 Mitgliedern bestehende Bundesvorstand. Bisher schnapsten sich die Landespräsidenten ihren Favoriten aus, so ähnlich wie bei der Papstwahl, und die Vorstandsmitglieder segneten den Kandidaten ab. Diesmal wollte man es mit einer Findungskommission aus einigen Landeschefs unter der Leitung des Dienstältesten, des Burgenländers Manfred Gerger, besser machen. Das ging freilich gründlich schief.

Kampfabstimmung

Die Wahl am 18. Juni wird zur Kampfabstimmung. Neben dem Kandidaten der Kommission geht der ehemalige voestalpine-Chef Wolfgang Eder ins Rennen. Er kündigte seine Kandidatur beim digitalen Vorstandsmeeting an. Da die Veranstaltung zeitlich recht knapp gehalten war, legte Eder am Donnerstag in einem Schreiben an alle Vorstandsmitglieder nochmals die Beweggründe für seine Kandidatur dar.

Er sei im Herbst 2019 von einem Kommissionsmitglied gefragt worden, ob er sich eine Präsidentenfunktion darstellen könne, schreibt Eder. „Trotz positiver Antwort kam es erst Ende Februar 2020 zu einem Kontakt mit dem Vorsitzenden.“ Zu einem Zeitpunkt, als laut Medien bereits eine konkrete Kandidatenempfehlung vorgelegen sei. Die Kommission lud nur drei Kandidaten zu einem Hearing. Neben Eder die Länderchefs Martin Ohneberg ( Vorarlberg) und den Steirer Georg Knill, die sich dem Hearing stellten.