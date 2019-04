Spannendes Rennen um die Industrie-Spitze

Aus der Deckung wagte sich erst der Chef der Vorarlberger IV, der Technologie-Unternehmer Martin Ohneberg. Der 48-Jährige steht für die neue Generation und hat als ehemaliger Vorsitzender der Jungen Industrie Erfahrung als Interessensvertreter. Aus der Zeit in der Nachwuchsorganisation kennt er Bundeskanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ganz gut. Kein Zufall, dass Ohneberg kommenden Dienstag als Vize-Präsident in den Aufsichtsrat des mehrheitlich staatlichen Stromkonzerns Verbund einziehen wird.

Gute Beziehungen zur Regierung schaden nicht, andererseits betont die IV immer ihre Unabhängigkeit.

Als Unternehmer ist der ehemalige Leistungssportler, der familiär zwischen Wien und Dornbirn pendelt, erfolgreicher Selfmademan.

Kritik gibt es allerdings an seiner Freundschaft zum Investor Michael Tojner, der derzeit keinen guten Lauf hat. Tojner hält als Finanzbeteiligung 45 Prozent an Ohnebergs Henn Industrial Group (300 Mitarbeiter, 100 Umsatzmillionen). Ohneberg, einst Finanzvorstand bei den Soravias, hat wiederum eine 15-Prozent-Option auf Tojners Aluflexpack in Kroatien. Mit den umstrittenen Projekten Tojners hat Ohneberg jedoch nichts zu tun.