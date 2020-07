Der geheime Masterplan der Casinos Austria

Im Masterplan geht es um die „gezielte Einflussnahme“ auf die Novellierung des Gesetzes, die Konzessionsvergabe und die Parameter der Interessentensuche (Ausschreibung). Am gefährlichsten bedroht fühlte sich der Monopolist in Wien (siehe Faksimiles). Eine Konkurrenz-Spielbank in der Bundeshauptstadt müsse „unbedingt verhindert werden“. Durch eine „Einflussnahme auf die Gestaltung der Bedingungen für die Interessentensuche“ mittels Paket-Ausschreibung.

Ziel sei ein „Lobbying-Argumentarium, mit dem flexibel auf die Anforderungen des Finanzministeriums reagiert werden kann“.