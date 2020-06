Casinos: Jeder vierte Job soll abgebaut werden

Jetzt liegen die Details des drastischen Sanierungsprogramms ReFIT für die Casinos Austria vor, das gemeinsam mit McKinsey ausgearbeitet wurde und dem Aufsichtsrat am 8. Juli in einer Sondersitzung präsentiert wird. Strukturschwächen, Rauchverbot und Corona-Krise treiben die 12 Inlandscasinos nicht nur heuer tief in die roten Zahlen.