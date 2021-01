Commerzialbank: 99 Millionen Euro bleiben verschwunden

Die Einlagensicherung will von der Republik 490 Millionen Euro, eine Klage gegen das Land ist derzeit laut ESA-Geschäftsführer Stefan Tacke kein Thema. Der Sicherungsfonds ist dank der Beiträge der Mitgliedsbanken für 2020 wieder mit 480 Millionen aufgefüllt.

Genossenschafter

Im Gegensatz zur Republik kommen die 2767 Genossenschafter auch im schlimmsten Fall glimpflich davon. Die Genossenschaft hält 79 Prozent an der Bank und ist mittlerweile ebenfalls insolvent. Die Genossenschafter entsprechen dem Querschnitt der Bevölkerung des Bezirks Mattersburg (Unternehmer, Pensionisten, Musikvereine, Angestellte etc.) und haben eine Nachschusspflicht in einfacher Höhe ihrer Anteile. Ein Anteil entspricht lediglich 7,27 Euro, insgesamt sind knapp 49.000 Anteile für ein Genossenschaftskapital von rund 365.000 Euro eingetragen.

Ursprünglich betrug die Nachschusspflicht das 20-fache der Anteile, wurde aber 1998 auf das 1-fache herabgesetzt. Derzeit wird geprüft, ob dies überhaupt korrekt war. Die Genossenschaft erhielt von der Bank übrigens 3,3 Millionen als Prämien für die Vermittlung von Kunden.

Mit dem Entzug der Lizenz für die Skandalbank ließ sich die Europäische Zentralbank Zeit. Im Juli wurde die Insolvenz angemeldet, erst mit 28. November entzogen die Aufseher in Frankfurt die Bankkonzession.