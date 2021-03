Casinos-Chefin Glatz-Kremsner: Rien ne va plus

So erfolgreich die in der niederösterreichischen ÖVP verankerte Glatz-Kremsner als Managerin performt, ihr Ausflug in die Politik war weniger geschickt. Knappe zwei Jahre Vize-Parteichefin der ÖVP und bei den türkis-blauen Regierungsverhandlungen dabei, aber den Job als Finanzministerin lehnte sie schließlich ab. Im U-Ausschuss sagte sie, heute würde sie nicht mehr 10.000 Euro an die ÖVP spenden, sie habe die mediale Wirkung unterschätzt.