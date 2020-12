Neuer Casinos-Präsident Hesoun spielt nur Lotto und vertraut Glatz-Kremsner

Gegen Vorstandschefin Bettina Glatz-Kremsner wird wegen einer möglichen Falschaussage im U-Ausschus ermittelt.hat im U-Ausschuss gesagt, sie habe mit Kanzler Kurz nie über Jobs gesprochen. SMS zeigen das Gegenteil. Hat sie Ihr Vertrauen?

Solange es keine Festlegungen rechtlicher Art gibt, gibt es keinen Grund, das Vertrauen nicht zu haben. Warten wir mal ab, wie die Ermittlungen weitergehen.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei den Casinos ?

Es gibt durch die coronabedingten Schließungen, aber auch Maßnahmen wie das Rauchverbot, Einschränkungen. Daher muss man sich die Kostenseite ansehen. Der Vorstand hat hier ein gutes Programm aufgesetzt. Andererseits halten sich die Casinos penibel an die Vorschriften, während ausländische Anbieter über das Internet in einen durch Lizenzen exklusiv geschützten Markt eindringen. Das ist für mich überraschend. Die besitzen Marktanteile, die sie nicht haben dürften. Denn die Vergabe der Lizenz erfolgte in Treu und Glauben, dass die Exklusivität gilt. Ich werde sicher jede Gelegenheit nutzen, dazu Gespräche zu führen.