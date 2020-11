Siemens mit Milliardengewinn trotz Krise

Siemens verdient trotz Coronakrise Milliarden. Zwar sank der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um ein Viertel, doch unter dem Strich steht immer noch ein Plus von 4,2 Mrd. Euro, wie der Konzern am Donnerstag in München mitteilte.

Dabei half auch ein Schlussspurt mit starken Zahlen im vierten Geschäftsquartal von Juli bis September. Alleine in diesen drei Monaten verdiente Siemens 1,9 Mrd. Euro, wozu allerdings auch ein Gewinn aus der Abspaltung von Siemens Energy beitrug.