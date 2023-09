Wirtschaft: Heuer reicht es bestenfalls für ein Miniwachstum

Im Dienstleistungsbereich stechen Beherbergung und Gastronomie mit einem realen Plus von 55,3 Prozent hervor. Allerdings hatte die Branche während der Pandemie auch extrem gelitten und war zwei Jahre lang massiv geschrumpft. Weit über dem Durchschnitt gewachsen sind auch die sonstigen Dienstleistungen (plus 18,9 Prozent) sowie der Bereich Verkehr und Lagerei (plus 10,9 Prozent).

Konsum stützte den Aufschwung

Die Konsumausgaben gingen im abgelaufenen Jahr real um 4 Prozent nach oben, während sich die Bruttoinvestitionen um 0,7 Prozent einbremsten. Die "treibende Kraft bei der positiven Konsumentwicklung" waren laut Statistik Austria die Konsumausgaben der privaten Haushalte (plus 5,9 Prozent).

Die Konsumausgaben des Staates stagnierten mit einem marginalen Zuwachs von 0,04 Prozent. Die Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter entwickelten sich den Angaben zufolge nur moderat positiv (plus 0,7 Prozent).