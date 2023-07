Österreichische Industrie steht vor Rezession

Es brauche beispielsweise eine neue oder ähnliche Auflage der Investitionsprämie der Covid-Pandemie, damit die wohl unausweichliche Winterrezession in der Industrie rasch wieder verlassen werde, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Neumayer: "Von der Weltwirtschaft sind keine Impulse zu erwarten"

Es geht laut Neumayer darum, sich so rasch wie möglich aus dem "Tal der Tränen" heraus zu investieren. "Das Erfolgsrezept der Investitionsprämie hat in Zeiten der Covid-Pandemie zielgerichtet Investitionen gefördert - jeder investierte Euro hat dabei rund 10 Euro an Investitionen mobilisiert." Die Prämie könne auch weiterentwickelt werden, würde jedenfalls sehr helfen, so der Industrie-Vertreter.

Von der Weltwirtschaft sind keine Impulse zu erwarten, auch hier herrscht eine Wachstumsschwäche. Der Euro hat zudem binnen Jahresfrist gegenüber den Dollar um 9 Prozent aufgewertet, was Exporte nicht extra unterstützt.

Die Industriegüterpreise sinken laut der Erhebung in den kommenden Monaten. Das dürfte die Inflation insgesamt aber nur leicht einbremsen. Denn die Preise für Dienstleistungen sind weiter im Steigen begriffen.