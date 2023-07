Wird die heimische Wirtschaft abstürzen?

JA, eben weil Deutschland seine Rezession erst beendet hat, der Internationale Währungsfonds der Bundesrepublik als einzigem G7-Staat ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft voraussagt und Deutschland unser wichtigster Handelspartner ist. Geht es den Nachbarn nicht gut, wird es für uns ungut – nur eben zeitversetzt.

In Österreich selbst geht es längst ans Eingemachte, nur getrauen sich Entscheidungsträger wie Politiker das nicht in Worte zu fassen, fürchten sie doch, mit Begriffen wie „Wohlstandsverlust“ an Sympathie wie Stimmen einzubüßen . Hört man den Wirtschaftsforschern von Wifo und IHS zu und sieht genau hin, so werden die Prognosen stetig nach unten revidiert und bereits abbild- und spürbar. Zu allererst in den Auftragsbüchern der heimischen Industrie nämlich, die Lücken aufweisen. Fehlende Aufträge, die auch stetig steigenden Kreditzinsen geschuldet sind, die geringere Investments der Industrie ebenso zur Folge haben wie eine geringere Nachfrage, werden den Produktionsbedarf per se schmälern. Weniger Produktion bedeutet immer auch weniger Arbeitskräfte und damit eine wieder steigende Arbeitslosigkeit. Und das alles bei einer konstant und im EU-Vergleich seit Monaten viel zu hohen Inflationsrate von zuletzt 8 Prozent.

Österreichs Industrie geht, wie Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, sagt, in eine „Winterrezession“. Und das sei nicht saisonal, sondern strukturell bedingt. Gewöhnen wir uns daran, auch wenn es ungewohnt ist.

Johanna Hager ist stv. Ressortleiterin der Innenpolitik