Wirtschaft erholte sich 2021 bisher kaum

Die Coronakrise hat die Wirtschaft weiter fest im Griff. Zwar geht die Erholung weiter voran, seit Ende 2020 hat sie sich aber verlangsamt und sie blieb auch in den ersten Wochen des Jahres 2021 bisher gering, schreibt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Donnerstag. In den ersten fünf Wochen des Jahres war das BIP in Österreich laut Wifo um rund 12,5 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Im 4. Quartal 2020 ging es zum Vorquartal um 2,7 Prozent zurück.

"Wie in vielen anderen Ländern lag die Wirtschaftsaktivität zu Jahresbeginn 2021 auch in Österreich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Während die Industrieproduktion von der weltweiten Konjunkturerholung profitiert, ist die Wirtschaftstätigkeit im Handel und in den sonstigen Dienstleistungen durch die behördlichen Einschränkungen weiterhin stark beeinträchtigt", so Stefan Ederer im aktuellen Wifo-Konjunkturbericht.