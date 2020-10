Wirtschaft der Eurozone mit starkem Plus im dritten Quartal

Für die Europäische Zentralbank (EZB) kommen negative Inflationsraten höchst ungelegen. Die Währungshüter steuern eine Rate von knapp unter zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an. Dieses Ziel verfehlen sie aber bereits seit Jahren.

Um in der Pandemiekrise gegenzusteuern, hatte die EZB bereits umfangreiche geldpolitische Maßnahmen eingeleitet. Angesichts wieder stark steigender Infektionszahlen und erneuter herber Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Euroländern hatte sie am Donnerstag die Tür für ein mögliches weiteres Coronahilfspaket im Dezember geöffnet.

Die Preise für Energie gingen im Oktober binnen Jahresfrist um 8,4 Prozent zurück. Industriegüter ohne Energie verbilligten sich um 0,1 Prozent. Dagegen verteuerten sich unverarbeitete Lebensmittel um 4,3 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen nahmen um 0,4 Prozent zu.

Arbeitslosigkeit

Die offiziellen Arbeitslosenzahlen in der Eurozone zeigen nach wie vor nur begrenzte Auswirkungen der Coronakrise. Im September habe die Arbeitslosenquote wie im Vormonat 8,3 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit.

Die Quote liegt damit um 0,8 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Der Anstieg ist, verglichen mit den konjunkturellen Bremswirkungen der Krise, aber vergleichsweise gering. In der Europäischen Union (EU) fällt die Entwicklung ähnlich aus. Der Grund für diesen eher moderaten Anstieg liegt in der wirtschaftspolitischen Reaktion auf die Krise. Wie in Deutschland setzen auch viele andere Länder in Europa Instrumente der Kurzarbeit ein. Da Eurostat die Arbeitslosigkeit daran misst, ob die Menschen arbeitslos sind und aktiv nach einem Job suchen, fallen viele Kurzarbeiter aus der Statistik heraus, obwohl sie wirtschaftlich von der Krise betroffen sind.

Ausblick

Experten der EZB-Geldpolitik haben angesichts der Coronapandemie ihre Prognose eines Wachstumseinbruchs im Euroraum heuer leicht abgemildert. Einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge rechnen die befragten Volkswirte inzwischen damit, dass die Wirtschaftsleistung (BIP) 2020 um 7,8 Prozent schrumpft, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im Juli hatten sie noch einen Einbruch von 8,3 Prozent für dieses Jahr erwartet.