Österreich ist das viertreichste Land der EU

Das britische Wirtschaftsmagazin Economist verwendet drei unterschiedliche Wirtschaftsindikatoren für sein neues Ranking der reichsten Länder. Nach der Wirtschaftsleistung pro Kopf, gerechnet zu Kaufkraftparitäten und in Relation zur geleisteten Arbeit in dem jeweiligen Land, sind die Top 12:

Am weitesten vorne liegt Österreich mit Platz 8 weltweit beim Kaufkraftvergleich je geleisteter Arbeit. Die Begründung lautet: Die Menschen in Österreich arbeiten durchschnittlich weniger Stunden als Menschen in anderen Ländern, sind also im Vergleich produktiver. Aber, gibt Felbermayr zu bedenken: „Würden wir bei unserer hohen Produktivität so viel arbeiten wie die Amerikaner oder die Schweizer, wären wir nahe an der Spitze der Verteilung.“