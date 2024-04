Ex-Aktienhändler: „Leute wie ich werden nicht reich“

Er war klein, erinnert sich der heute 36-Jährige in seinem neuen Buch „Das Milliardenspiel“ (orig. „The Trading Game“, Bild), als ihn seine Eltern mit 1 Pfund zur Esso-Tankstelle schickten, um Limonade zu kaufen. Doch auf dem Weg verlor Gary die Münze. Gefühlt stundenlang suchte er das Geld, kroch unter Autos, griff in den Kanal – und kehrte schlussendlich ohne Münze oder Einkäufe zurück, dafür in Tränen. Wahrscheinlich dauerte die Episode in Wahrheit nur 30 Minuten. Aber 30 Minuten sind lang, wenn man ein Kind ist und 1 Pfund viel Geld ist.

7,5 Millionen Euro Verlust

Keine zwei Jahrzehnte später, im Mai 2010 verlor er als Aktienhändler in nur einer Woche 7,5 Millionen Euro, weil er auf die falschen Zinsen der Schweizer Bank gesetzt hatte.