Wirecard: Mammutprozess gegen Ex-Chef Braun beginnt am 8. Dezember

Das Landgericht hatte die Klage gegen den 53-jĂ€hrigen Braun und zwei weitere Ex-Manager von Wirecard im September wie von der Staatsanwaltschaft beantragt zugelassen. Der Österreicher sitzt seit Juli 2020 in Untersuchungshaft. Die Strafverfolger werfen Braun, seinem Bilanzchef Stephan von Erffa und dem Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, in der 474 Seiten starken Anklageschrift BilanzfĂ€lschung, Marktmanipulation, Untreue in mehreren FĂ€llen und gewerbsmĂ€ĂŸigen Bandenbetrug vor. Das Wirtschaftsstrafverfahren dĂŒrfte eines der grĂ¶ĂŸten in der deutschen Geschichte werden. Vorsitzender Richter ist Markus Födisch.

Ehemaligen AktionÀre hoffen auf AufklÀrung

Von dem Prozess erhoffen sich auch die ehemaligen Wirecard-AktionĂ€re AufklĂ€rung darĂŒber, wie es zu der Insolvenz kommen konnte. Die AnklĂ€ger sehen Braun als einen der Hauptverantwortlichen fĂŒr einen jahrelangen Bilanzbetrug, der im Juni 2020 in eine Milliarden-Pleite mĂŒndete. Bis zur Insolvenz war Wirecard im Leitindex Dax gelistet und an der Börse zeitweise mehr wert als die Deutsche Bank. Braun und seine Manager hĂ€tten ĂŒber Jahre hinweg darauf hingearbeitet, das Unternehmen erfolgreicher aussehen zu lassen, als es tatsĂ€chlich war. "Hierzu erfanden sie angeblich Ă€ußerst ertragreiche GeschĂ€fte, vor allem in Asien", heißt es in der bereits im MĂ€rz vorgelegten Anklageschrift. Die Bilanzen der Jahre 2015 bis 2018 seien gefĂ€lscht.