Ex-Wirecard-Chef Braun bleibt in Untersuchungshaft

Der Vorwurf lautet auf gewerbsmĂ€ĂŸigen Bandenbetrug: Auch nach zwei Jahren in Untersuchungshaft kommt der frĂŒhere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun nicht auf freien Fuß. Das Oberlandesgericht MĂŒnchen hat bei der mittlerweile fĂŒnften HaftprĂŒfung entschieden, dass der österreichische Manager in Untersuchungshaft bleibt. Das sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag auf Anfrage.

Der wegen Milliardenbetrugs angeklagte österreichische Manager sitzt seit 22. Juli 2020 ununterbrochen in Untersuchungshaft. Bisher hat das Landgericht MĂŒnchen jedoch noch nicht entschieden, ob die Anklage zugelassen wird. In Haftsachen ist die Justiz zur Eile gehalten, im Fall Wirecard ist das Verfahren aber außerordentlich umfangreich und komplex.

Die MĂŒnchner Staatsanwaltschaft wirft Braun und zwei weiteren ehemaligen Spitzenmanagern des Wirecard-Konzerns "gewerbsmĂ€ĂŸigen Bandenbetrug" vor. Sie sollen seit 2015 die Bilanzen gefĂ€lscht und kreditgebende Banken um insgesamt 3,1 Milliarden Euro geschĂ€digt haben - davon 1,7 Milliarden Euro an Krediten und weitere 1,4 Milliarden an Schuldverschreibungen. Brauns Verteidiger hatten die Unschuld ihres Mandanten beteuert und ihrerseits VorwĂŒrfe gegen die Ermittler erhoben.

Indes soll sich der frĂŒhere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek unbehelligt in Moskau aufhalten. Er war am 19. Juni 2020 mit einem Privatjet von Bad Vöslau nach Minsk geflĂŒchtet. Er soll sich spĂ€ter nach Moskau anbesetzt haben, wo er angeblich mit russischen Papieren und unter dem Schutz des russischen Inlandsgeheimdienst FSB leben soll. Laut SĂŒddeutscher Zeitung sind die Papiere mit Marsaleks Foto auf einen Mann namens German Bazhenov ausgestellt.