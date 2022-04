Wirecard: Staatsanwalt heftet sich an die Fersen von Jan Marsalek

Die Vorgeschichte ist eher kurios. Wie berichtet soll der russische Inlandsgeheimdienst FSB dem Residenten des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) in Moskau, also dem offiziellen BND-ReprĂ€sentanten, eine Einvernahme Marsaleks angeboten haben. Der BND lehnte dankend ab, ist er doch im Fall Wirecard der falsche Adressat. Doch der BND hatte in Moskau Informationen ĂŒber Marsalek gesammelt.

In weiterer Folge sollen die MĂŒnchner Strafverfolger in der BND-Zentrale in Berlin in der Causa gebrieft worden sein, um die Auslieferung des mutmaßlichen MilliardenbetrĂŒgers beantragen zu können. Zur Rechtshilfe will sich die Staatsanwaltschaft MĂŒnchen I direkt nicht Ă€ußern.

Nur so viel: „Wenn sie herausfinden, wo die Adresse einer gesuchten Person sein könnte, dann können sie beim anderen Staat anfragen, dass die Polizeibeamte dorthin schicken und ihn in Haft nehmen“, sagt die MĂŒnchner OberstaatsanwĂ€ltin Anne Leiding zum KURIER. „Es ist nicht so, dass wir uns direkt an den Kreml oder den FSB wenden könnten.“

Marsalek, der am 19. Juni 2020 mit einem Privatjet von Bad Vöslau nach Minsk geflohen war, hat gern mit seiner angeblichen NĂ€he zu Geheimdiensten kokettiert. Zum österreichischen Verfassungsschutz hatte er nicht nur ĂŒber Martin W. Kontakte. Auch ein anderer BVT-Beamter soll ihm dienlich gewesen sein. Hier kommt wieder der russische Geheimdienst ins Spiel. Der Beamte soll im Polizeicomputersystem EKIS die Daten der mutmaßlichen russischen Spionin Ekaterina Z. abgefragt haben. Dass Marsalek der Auftraggeber war, ist nicht unwahrscheinlich.