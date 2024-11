Wirecard-Krimi: Bilanzprüfern drohen Milliardenforderungen

Viereinhalb Jahre nach dem Zusammenbruch des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard und zwei Jahre nach Beginn des Strafprozesses gegen Ex-Wirecard-Boss Markus Braun & Co. geht die Aufarbeitung des mutmaßlichen Milliardenbetrugs in eine neue Runde. Stellvertretend für 27.500 geschädigte Wirecard-Aktionäre wird vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht die Musterklage eines Anlegers verhandelt, der einen Kursverlust in Höhe von einer halben Millionen Euro zu verbuchen hatte.

Im Mittelpunkt dieses Kapitalanleger-Musterverfahrens steht der Anspruch auf Schadenersatz für die entstandenen Verluste.