Dubiose Reinigungsfirmen: 292.000 Arbeitsstunden schwarz ausbezahlt

Das Unternehmen steht im Verdacht, 292.000 geleistete Arbeitsstunden schwarz an Mitarbeiter ausgezahlt zu haben. „In der Buchhaltung der Firma A. befinden sich aufgrund der bisherigen Ermittlungen für 2014 bis 2022 Deckungsrechnungen an verdächtige Subfirmen in Höhe von 5,75 Millionen Euro“, heißt es im Akt. Das heißt, das Unternehmen hat Scheinrechnungen ausgestellt, um Schwarzgeld lukrieren zu können.

Wie der KURIER berichtete, wird gegen rund 20 Unternehmen und zumindest 30 Beschuldigte seit 2022 ermittelt. Im Mittelpunkt steht ein Reinigungskonzern, der jährlich Aufträge in Millionenhöhe an vier mutmaßliche betrügerische Subunternehmen vergeben haben soll.

„Jede Firma in diesem Geflecht hatte eine bestimmte Funktion“, so die WKStA. „Fiel auch nur eine dieser Firmen weg, musste gehandelt werden unter anderem durch Umschichtung des Firmengeflechts oder durch Gründung einer Ersatzfirma.“

8,69 Millionen Euro bar behoben

Die Kontoöffnungen dienen dazu, dass die Geldflüsse nachvollzogen werden können. Auffällig sind dabei bisher die Barbehebungen. So hat eines der dubiosen Subunternehmen allein im Zeitraum von 16. Oktober bis 13. November 2020 rund 8,69 Millionen Euro von den Konten bar entnommen.

„Da Überweisungen zwischen Unternehmen heute nur eines Mausklicks bedürfen, deuten die Barbehebungen stark auf Kick-back-Zahlungen hin, die zum Teil an die Verantwortlichen des Reinigungskonzerns und an vier Subfirmen in zweiter Ebene zurückgeflossen sind“, so der Verdacht der Ermittler.