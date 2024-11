Insolvenzkrimi um eine Immo-Pleite und sündteure Luxusautos

94 Millionen Euro Schulden

Das ist deshalb interessant, weil Unternehmer Neugebauer am 22. Oktober 2024 mit 94 Millionen Euro Verbindlichkeiten in die Pleite geschlittert ist. Nun liegt der erste Bericht des Insolvenzverwalters Matthias Schmidt vor. Er habe den Schuldner darauf hingewiesen, schreibt Schmidt, dass jede Vermögensverfügung ab sofort beim Insolvenzverwalter liege. Zu einem Termin am 28. Oktober in der Kanzlei Schmidts soll Neugebauer nicht erschienen sein.

„Mir liegen weder geordnete Geschäftsunterlagen zu den Beteiligungen des Schuldners noch zu dessen Liegenschaftsvermögen vor“, heißt es in dem Bericht.