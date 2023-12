Wirecard: Anwalt von gesuchtem Jan Marsalek soll im Prozess aussagen

Im Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard will sich das Landgericht München näher mit dem untergetauchten, aus Österreich stammenden Ex-Vorstand Jan Marsalek beschäftigen. Der Anwalt des international gesuchten Ex-Managers solle am kommenden Mittwoch (06. Dezember) als Zeuge befragt werden, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag.

Marsalek ist Schlüsselfigur

Marsalek, dem Kontakte zu russischen Geheimdiensten nachgesagt werden, gilt im Wirecard-Skandal als Schlüsselfigur. Im Juli hatte sich der Wiener mit einem Schreiben seines Anwalts überraschend in den Münchner Strafprozess eingeschaltet und damit das erste bekannt gewordene Lebenszeichen seit seiner Flucht vor mehr als drei Jahren gesendet.

➤Mehr lesen: Wirecard-Skandal: Marsalek meldete sich über Anwalt