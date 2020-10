„Wir müssen stärker europäisch denken“

In welchen Bereichen braucht es am dringendsten Personal?

Elektrotechnik ist natürlich ein Hauptthema, außerdem sämtliche technische Richtungen von Physik bis zur IT. Und Jobs in der Produktion. Mit dem Bau unserer neuen Chipfabrik in Villach schaffen wir 400 Jobs wie beispielsweise Prozessingenieure. In einer automatisierten Fabrik geht es auch um Daten. Wir brauchen Data Scientists, die aus den Daten die richtigen Schlussfolgerungen ableiten können.

Stichwort digital: Werden Sie das Homeoffice in Ihrem Unternehmen beibehalten?

Beim Thema Homeoffice geht es eigentlich um die Frage, wie unsere Arbeitswelt in Zukunft aussieht – und zwar sicherlich nicht so, dass alle im Büro sitzen. Es wird vieles geben, das man von zu Hause aus oder, noch besser gesagt, mobil erledigen kann. Corona war da ein erster Vorgeschmack. Auf der anderen Seite bedeutet neues Arbeiten sicher nicht nur, dass ich mit dem Laptop am Küchentisch sitze. Da wird sich mehr tun und sich hybride Formen entwickeln, vor Ort und mobil. Bei hochinnovativen Themen braucht es aber auch die direkte Interaktion in den Teams.