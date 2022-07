Bierbrauerei Specht: „Wir haben es überlebt“

Dabei hat es drei Jahre gedauert, bis sein Antrag auf eine Betriebsbewilligung genehmigt wurde. „Die meisten Versuche, eine Brauerei aufzumachen, scheitern an der komplizierten Betriebsgenehmigung.“ Dass er es geschafft hat, dafür gibt es einen Grund. Der Neo-Brauereibesitzer ist Diplom-Ingenieur mit Abschluss an der Technischen Universität Wien. Er hat als Consulter für Verkehrssteuerungsanlagen gearbeitet.

Eigentlich hätte die Brauerei mit Strom betrieben werden sollen. Obwohl die Anlage im Gewerbegebiet liegt, war der niederösterreichische Energieversorger EVN nicht in der Lage, die benötige Strommenge zu liefern, sagt der Unternehmer. Dafür wäre ein Austausch von Leitungen notwendig gewesen. Die Anschlussgebühr hätte demnach insgesamt rund 30.000 Euro betragen.

Angefangen hat der Quereinsteiger ganz klein in einer ehemaligen Fleischerei im Nachbarort. 2019 ist er in die Halle in Kogl übersiedelt, weil sie frei geworden ist. „Früher war hier ein Pilzzüchter. Der hat expandiert und ist weitergezogen. Die Schwammerlproduktion fällt unter Landwirtschaft, dafür ist keine Betriebsanlagengenehmigung notwendig.“