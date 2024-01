Wintertourismus im Jännerloch, insgesamt aber im Plus

Österreichs Tourismus hängt im Jännerloch. "Vor allem in den Städten sind die Buchungen - auch für den Februar - derzeit noch verhalten", sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler zur APA. "Sowohl in der Stadthotellerie als auch in der Thermenhotellerie: alle merken, dass die Firmen aktuell mit Tagungen und Seminaren zurückhaltender sind." Doch mit dem Geschäft zu Weihnachten und zu Silvester seien alle sehr zufrieden gewesen. Insgesamt laufe der Winter gut.

Denn in den Ferienregionen stimmt das Geschäft - bis auf den Jänner, der auch dort sehr durchwachsen bis bescheiden beziehungsweise noch unter dem Vorjahr liegend sei. "Das sogenannte Jännerloch ist wieder da", so die Branchenexpertin. "Der Februar wird aber in den Feriendestinationen ein sehr guter Monat werden, weil heuer die Faschingsferien in Deutschland und den Niederlanden mit den Semesterferien in Österreich zusammenfallen", erklärte Kraus-Winkler. "Das heißt, der Februar hat doppelte Buchungsnachfrage." Ostern falle heuer früh und die Buchungen in den Skigebieten seien auch schon recht gut.

