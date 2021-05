Wintersaison 2020/21 war für Tourismus quasi ein Totalausfall

Die Zahl der Ankünfte belief sich von November bis April insgesamt auf 1,16 Millionen, davon waren 829.000 Ankünfte von inländischen Gästen und 336.000 von Gästen aus dem Ausland.

Für Österreichs Wirtschaft ist der Tourismus ein bedeutender Sektor. Im Jahr 2019, also dem letzten Jahr, das von Corona unbeeinflusst war, machte die Branche laut Daten des Welttourismusverbandes WTTC 11,8 Prozent am gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes aus. Im EU-Vergleich liegt Österreich damit im oberen Mittelfeld. Am stärksten sind Kroatien und Griechenland mit einem BIP-Anteil von 25,0 bzw. 20,3 Prozent vom Tourismus abhängig, am geringsten ist der Anteil dagegen in Irland und Belgien mit jeweils 4,3 Prozent.