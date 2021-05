Tourismus wieder möglich: Was uns in der Wachau erwartet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen heißen sowohl Ausflugsziele, Kultureinrichtungen als auch die Gastronomie ihre Gäste wieder willkommen. Auch die Ausflugsschiffe starten in die Saison. Die Wachau bietet dabei ein breites touristisches Angebot.

Saisonstart Wachau-Schifffahrt

Am Pfingstsamstag, dem 22. Mai, legen die BRANDNER Schiffahrt und DDSG Blue Danube das erste Mal in diesem Jahr ab. Die beiden Schifffahrtsunternehmen erstellten ein neues Konzept: so fahren die weißen Schiffe von BRANDNER-Schifffahrt unter der Woche Montag und Donnerstag, die Schiffe von DDSG-Blue Danube sind hingegen Dienstag und Mittwoch unterwegs. Freitag bis Sonntag befördern, wie auch in den vergangenen Saisonen, die Schiffe beider Unternehmen Gäste zwischen Krems und Melk durch die Wachau.

Bei BRANDNER-Schifffahrt lädt an Bord der MS Austria eine neue Bar im Außenbereich zum flüssigen Vergnügen ein. Außerdem werden die Kulinarik-Kombi-Fahrten wieder angeboten wie etwa „Genuss am Fluss“ – eine Wachaurundfahrt, begleitet von einem dreigängigen Menü oder „Morgengenuss am Fluss“ – ein Brunch am Schiff. Außerdem gibt es auch Angebote für Kinder. Ein Spiele- und Rätselsackerl oder ein Piratenschiff zum Bemalen soll den Ausflug auch für die Kleinsten kurzweilig gestalten.