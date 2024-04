Windkraft und E-Mobilität sorgen bei Miba für Wachstum

Mit Technologien, die in Getrieben, Rotoren und in der Elektronik von Windturbinen zum Einsatz kommen und Komponenten für E-Autos ist das oberösterreichische Industrieunternehmen Miba im vergangenen Jahr kräftig gewachsen.

Mit Komponenten ist Miba auch in der E-Mobilität erfolgreich, etwa mit Batterie-Systemen oder Puls-Wechselrichtern. In dem Bereich konnten die Umsätze in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls verdreifacht werden. Auch fast die Hälfte der im vergangenen Jahr angemeldeten 48 neuen Patente und Gebrauchsmuster kommen aus der E-Mobilität.

Allein im Bereich Windenergie habe sich der Umsatz in den vergangenen beiden Jahren verdreifacht, sagte Miba-Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer . Dazu haben innovative Lösungen beigetragen, etwa Gleitlager für Getriebe oder Reibbelege für Bremsen, die in mehr als 400 Meter hohen Windtürmen verbaut werden, die Strom für 80.000 Haushalte erzeugen können.

Neue Werke in Mexiko und China

2023 investierte Miba 130 Mio. Euro. Auch heuer sollen sich die Investition wieder in dieser Größenordnung bewegen. So soll der erste Standort des Unternehmens in Mexiko entstehen. Auch in China ist eine Fabrik geplant, in der Komponenten für E-Autos erzeugt werden sollen. In steirischen Kirchbach wird der Produktionsstandort erweitert. In der Nähe der Firmenzentrale in oberösterreichischen Laakirchen soll ein Aus- und Weiterbildungszentrum für Lehrlinge und Facharbeiter entstehen.

Vom Zoll- und Subventionsstreit zwischen der EU und China sieht sich der Hersteller kaum betroffen. Man produziere in den Regionen für die Regionen, sagte Mitterbauer. In China, wo etwa Windkraft- und E-Auto-Komponenten hergestellt werden, verkaufe man auch an chinesische Kunden oder internationale Konzerne, die in dem Land Fabriken haben.