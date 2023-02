Wifo-Experte zu Urlaub: „Klimawandel beeinflusst schon Buchungen“

Warum das Tourismusland Tirol heuer im Dezember schlechter abgeschnitten hat als die Bundeshauptstadt Wien, erklärt der Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Oliver Fritz. Der Klimawandel beeinflusst schon jetzt Buchungsentscheidungen, weiß der Experte. In der Sommersaison könnte das Urlaubsland Österreich profitieren.

KURIER: Der Winter läuft trotz Teuerung besser als gedacht – sind Sie überrascht?

Oliver Fritz: Die Dezemberzahlen zeigen ein Nächtigungsminus von 11,3 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019. Das ist angesichts der Rahmenbedingungen ein erstaunlich gutes Ergebnis.

Was fällt auf?

Wien. In Tirol fällt das Minus mit 12,5 Prozent höher aus als in Wien mit 10,5 Prozent. Das ist beachtlich, weil ja in Wien noch viele traditionell wichtige Gäste fehlen. Die Russen gänzlich, die Japaner zu drei Vierteln, China weist noch immer ein Minus von 75 Prozent aus, die Nächtigungen britischer Gäste eines von 21 Prozent. Gleichzeitig gibt es bei den Touristen aus den USA aber schon ein Plus von 1,3 Prozent. Offensichtlich hält sich die Angst vor dem Krieg in der Ukraine doch in engeren Grenzen als wir in Europa befürchtet hatten.

Für die heimischen Tourismuswirtschaft viel bedeutender sind allerdings die deutschen Gäste ...

Das stimmt. In Tirol kommen 90 Prozent der Gäste aus dem Ausland, davon jeder zweite aus Deutschland. Im Dezember lag das Minus bei 11,3 Prozent, in Wien sogar bei knapp 20 Prozent. Es gibt kein Bundesland, das kein zweistelliges Minus bei deutschen Gästen hat.

Schlechte Vorzeichen auch für die Sommersaison?

Nicht unbedingt. Es wird eher auf den Winter- als auf den Sommerurlaub verzichtet. Der Winterurlaub ist erstens teurer und zweitens der klassische Zweiturlaub.

Gespart wird offenbar nicht beim, sondern im Urlaub. Sehen Sie das auch schon in der Statistik?

Ja, zum Beispiel in der vergangenen Sommersaison. Da weisen die 4- und 5-Sternhotels ein Nächtigungsminus von 3,4 Prozent aus, während es bei den gewerblichen Ferienwohnungen über das Land hinweg ein Plus von 30 Prozent gegeben hat. Für die gesamte Wintersaison ist eine ähnliche Entwicklung zu erwarten. Es gab übrigens kein Bundesland mit weniger als zehn Prozent Plus bei den gewerblichen Ferienwohnungen. In Niederösterreich waren es sogar Plus 60 Prozent.

Vielleicht mit ein Grund, warum in Tourismusregionen noch immer gebaut wird. Oft entstehen letztlich aber weniger gewerbliche Ferienwohnungen als Zweitwohnsitze. Also das Gegenteil von dem, was Politiker in Sonntagsreden fordern ...

Gewerbliche Ferienwohnungen und Chalets liegen weiterhin im Trend, das scheint mehr als ein Sondereffekt der Pandemiezeit zu sein. Das sehen natürlich auch Investoren, die weiter entsprechende Projekte planen. Verhindern können diese letztlich nur die Gemeinden selbst, es liegt ja in ihrer Kompetenz.

Was die wenigsten Bürgermeister tun, tendenziell wird großzügig in Bauland umgewidmet ...

... und damit Boden versiegelt. Am schlimmsten ist der Flächenverbrauch, wenn Zweitwohnsitze entstehen, die nur ein paar Wochen im Jahr genutzt werden. Hier ist ein touristisches Raumordnungsgesetz nötig, um die Bodenversiegelung zu bremsen. Ich glaube, das wird nur über mehr Richtlinien seitens der Länder funktionieren.