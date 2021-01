Wifo-Chef: 2,5 Prozent BIP-Plus wackeln bei längerem Lockdown

Bei einer wesentlichen Verlängerung des jetzigen Lockdown über die momentan vorgesehene Zeit hinaus könnte die Wirtschaftswachstumsprognose von 2,5 Prozent für heuer nach Ansicht von Wifo-Chef Christoph Badelt "nicht mehr haltbar" sein. Ob man das tun solle oder nicht, sei aber keine ökonomische Frage, sondern eine gesundheitspolitische, so Badelt am Donnerstagabend in der "ZiB1" des ORF-Fernsehens.

Derzeit sind die meisten Lockdown-Maßnahmen bis 7. Februar vorgesehen, manche - wie die Schließungen in Gastronomie und Tourismus - bis Ende Februar. Mit einem nachhaltigen Aufschwung sei erst zu rechnen, wenn die Pandemie im Griff ist, hieß es in dem Beitrag. Die Aussichten würden vorerst düster bleiben, die heimische Wirtschaft werde laut Wifo wohl zumindest bis März schrumpfen.