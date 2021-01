Lockdown im Tourismus kostet 14 Milliarden Euro Umsatz

Die Hoffnung auf eine halbwegs passable Saison ist längst in den Sommer verlegt worden. „Der Optimismus ist sicher nicht unbegründet“, findet Fritz. Schließlich würden viele, deren geplante Urlaube im Herbst, Winter oder Frühjahr vereitelt wurden, spätestens im Sommer ein paar Tage wegfahren wollen. Dennoch: Unter dem Strich gilt ein Minus in der Nächtigungsbilanz schon jetzt als ausgemacht. Denn gerade in den Städten werden Gäste aus Übersee weiterhin ausbleiben, allen voran in Wien. Hier rechnen Experten frühestens 2022 wieder mit vollen Hotelbetten.