Wifo und IHS: Top-Wirtschaftsforscher dringend gesucht

Im Wifo geht die Nachfolgersuche für Christoph Badelt bereits ins Finale. Der demnächst 70-Jährige hatte rechtzeitig angekündigt, sich im September von der Spitze der Forschungswerkstatt zurückzuziehen.

Ex-EU-Kommissar Franz Fischler, Präsident des Board of Trustees, berief die Mitglieder des IHS-Kuratoriums für morgen, Dienstag, ein, um die Weichen für die Kocher-Nachfolge zu stellen. Fischler hatte sich in der Tiroler Tageszeitung mit einer Interimslösung hinausgelehnt. Kocher solle als IHS-Chef karenziert werden, damit er wieder zurückkehren könne. Das Ministeramt werde ja nicht ewig dauern, stichelte der ehemalige ÖVP-Minister gegen Kurz & Co.