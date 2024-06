Wietersdorfer Gruppe wächst in den USA und Lateinamerika stark

Auch in Lateinamerika konnte die Gruppe nach dem Zukauf der O-tek Gruppe in Mexiko, Kolumbien und Argentinien kräftig zulegen. 25 Prozent des Umsatzes werden bereits in den USA und Lateinamerika erwirtschaftet. In Europa konnte der Umsatz trotz der schwachen Baukonjunktur stabil gehalten werden. Auch weil steigende Kosten an den Markt weitergegeben werden konnten, sagte Wietersdorfer-Geschäftsführer Michael Junghans , beim Jahrespressegespräch des Unternehmens am Dienstag.

Profitiert habe man von der Internationalisierung und dem breiten Portfolio. Aktiv ist das Unternehmen in den Geschäftsfeldern Zement und Beton, Kalk, Industriemineralien, glasfaserverstärkten und thermoplastische Rohrsystemen.

Enormes Wachstumpotenzial

In den USA und Lateinamerika sieht Junghans in den kommenden Jahren wegen Infrastrukturinvestitionen in dreistelliger Milliardenhöhe in die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung ein enormes Marktpotenzial. Heuer will man allein in Lateinamerika Umsätze in Höhe von 100 Mio. Euro erwirtschaften.

Die Wachstumsdynamik werde auch dadurch befeuert, dass Lateinamerika immer stärker in den Fokus der industriellen Entwicklung gerate.

Investitionen in Internationalisierung und grüne Transformation

In die Internationalisierung und den Marktaufbau investiert Wietersdorfer 90 Mio. Euro pro Jahr. Von 2022 bis inklusive 2024 werden es insgesamt 270 Mio. Euro sein, sagte Finanzchef Hannes Gailer.

Investiert wurde auch in Österreich. Knapp 17 Mio. Euro flossen in die neue Alpacem-Zentrale und die Aufrüstung der Zementmühlen in Wietersdorf. 31 Mio. Euro steckte Wietersdorfer, das bis 2035 CO2-neutral sein will, in die grüne Transformation, unter anderem in erneuerbare Energien, CO2-arme Zemente und Recyclingmaterialien.