Wolf zufolge wird dabei eine Bedürfnispyramide zu entwickeln sein. „Wohnen ist dabei ein sehr essenzielles Bedürfnis. Die Frage ist eher, brauchen wir wirklich in jedem Dorf ein Einkaufszentrum und große Parkplätze? Gibt es andere Bodenlösungen als Asphalt? Weiters müssen wir mehr verdichten und mehr in die Höhe gehen.“ . Bei der RWA-Zentrale Zentrale in Korneuburg habe man sich bewusst für einen Park statt eines Parkplatzes entschieden. "Dafür brauchten wir ein Parkhaus, das zwar teurer war, aber wir fühlten uns hier verantwortlich und ich setze viel auf Eigenverantwortung."

Wer braucht Brüssel?

Hart ins Gericht geht Wolf mit dem von Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler in Brüssel mitbeschlossenen Renaturierungsgesetz. „Jeder ist für Naturschutz und will, dass Sünden wieder korrigiert werden. Aber warum brauchen wir Brüssel dazu? In Österreich passiert schon vieles im Sinne der Renaturierung.“ Wolf bringt dazu ein Beispiel aus seiner Heimatgemeinde: „Die Traisen war vor 30 Jahren sechs Monate im Jahr ein ausgetrocknetes Schotterbett. Jetzt haben wir eine schöne, renaturierte Aulandschaft. Das muss ich mir nicht automatisch von Brüssel oktroyieren lassen. Dazu gibt es Eigenverantwortung des Staates, der Länder und Gemeinden.“

20 Prozent der Ackerlandschaft Österreichs werde biologisch bewirtschaftet, in der Landwirtschaft gebe es Stilllegungsprogramme und die Waldfläche wachse weiterhin. "Für uns ist das Gesetz in hohem Maße sinnlos. Wenn man Ziele definiert, die substanziell in Bewirtschaftungs- und Eigentumsrechte eingreifen, dann habe ich ein Problem damit. Insofern halte ich wenig davon. Mir wäre es viel lieber, wenn Umweltministerin Gewessler sich in Brüssel dafür einsetzt, den europäischen Bahnverkehr zu vereinheitlichen oder eine durchgehende Donauschifffahrt zwischen Konstanza und Rotterdam zu ermöglichen."