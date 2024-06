Baupaket: Fördergeld kommt nicht auf Baustellen an

Die Investitionen in den Wohnbau sind von merklichen Rückgängen betroffen, beklagen Branchenvertreter der Bauwirtschaft, der gemeinnützigen und gewerblichen Bauträger. "Die Kundennachfrage wäre gegeben, es hakt an der Finanzierung, an der Projektvorbereitung", sagt Peter Krammer vom Fachverband der Bauindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Viele genehmigte Projekte werden erst gar nicht begonnen", so Andreas Köttl, Präsidiumssprecher der VÖPE (Vereinigung österreichischer Projektentwickler). Die Vorverwertung sei nicht gegeben, daher würden die Bauträger erst gar nicht anfangen, zu bauen.

Das größte Problem

Zwar hat die Regierung ein Baupaket in der Höhe von 2,2, Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. "Doch das Geld kommt nicht an den Baustellen an", so Bau-Holz-Gewerkschafter Josef Muchitsch. Laut Andreas Köttl, müsste man an "ein paar Stellschrauben drehen", dann würde das Geld an den Baustellen ankommen.