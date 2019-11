Wienerberger peilt zum 200. Geburtstag einen Rekord an

Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat seinen Gewinn heuer in den ersten neun Monaten deutlich gesteigert. Das Nettoergebnis kletterte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 64 Prozent auf 206 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Der Umsatz nahm "in einem flachen Umfeld" um sechs Prozent auf 2,66 Milliarden Euro zu.

Teure Produkte

Zurückzuführen ist die Entwicklung den Angaben zufolge auf den verstärkten Verkauf von teureren Produkten, gut integrierte Akquisitionen und das konzernintern laufende Sparprogramm. Letzteres habe in den ersten drei Quartalen rund 35 Millionen Euro zum Ergebnis beigetragen.