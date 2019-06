Wienerberger: Wie CEO Heimo Scheuch die Firma gerettet hat

Die Expansion brachte Wienerberger nach dem Ersten Welt beinahe zu Fall. Denn die Werke in den ehemaligen Kronländern gingen verloren. Nach dem Zweiten Weltkrieg sorgte erst der Wiederaufbau für einen neuen Aufschwung.

Exakt hundert Jahre nach der ersten Expansionswelle erfolgt die zweite. In den 1990er-Jahren setzte unter dem Führungstrio Erhard Schaschl, Wolfgang Reithofer und Paul Tanos nach der Ostöffnung eine massive Internationalisierung ein. Kaum ein Jahr, in dem nicht in Europa oder in Übersee ein Mitbewerber gekauft wurde.

Verluste von über 200 Millionen

Größe macht angreifbar und so trifft der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 Wienerberger mit voller Wucht. In der ersten Hälfte des Jahres 2009 – vor genau zehn Jahren – muss Wienerberger einen Verlust von über 200 Millionen Euro hinnehmen. Der Umsatz fällt im gleichen Zeitraum um fast 30 Prozent.

Mitten in dieser existenzbedrohenden Krise des Unternehmens übernimmt am 1. September 2009 Heimo Scheuch den Vorstandsvorsitz. Scheuch gehört seit 2001 dem Management an. Aber trotzdem: Er muss nun beweisen, dass er nicht nur ein Sonnenschein-Manager ist.

Die Laufbahn von Heimo Scheuch

Der 1966 geborene Heimo Scheuch stammt aus dem Mölltal in Kärnten. Vater Robert bringt es zum Landesbeamten. Mutter Annemarie betreibt einen Restaurant- und Gastronomiebetrieb. Von ihr erbt Heimo das Sprachtalent. Scheuch spricht neben Englisch und Italienisch auch fließend Französisch und Flämisch.

Nach der Matura schließt Scheuch an der École Supérieure de Commerce de Paris sein Wirtschaftsstudium ab. Scheuch ist übrigens auch Absolvent eines Jus-Studiums. Danach beginnt er seine berufliche Laufbahn bei der internationalen Großbank BNP Paribas. Dort hat er erstmals mit Wienerberger zu tun, weil die Bank den Ziegelhersteller berät.

Von der Kanzlei in den Konzern

Dann geht Scheuch zur Anwaltskanzlei Shook, Hardy & Bacon. Die international renommierte Kanzlei mit Hauptsitz in Kansas City soll dem gelernten Anwalt und Bestsellerautor John Grisham als Inspiration für seine Romane gedient haben. Der Fall, den Scheuch in Mailand abzuarbeiten hat, erinnert denn auch ein wenig an einen Grisham-Krimi. Denn die Kanzlei hat mit dem Nachlass von Raul Gardini zu tun. Der Konzernmagnat Gardini geriet Anfang der 1990er-Jahre unter Korruptionsverdacht und beging unter bis heute ungeklärten Umständen Selbstmord. Zwei Jahre lang ist Scheuch danach mit der Causa beschäftigt.

1996 nimmt Scheuch ein Angebot von Wienerberger an. Der Dienstvertrag wird auf einer Raststation am Wörthersee ausgehandelt. Zunächst wird Scheuch Chefassistent im Büro von Vorstand Reithofer. Aber die Chemie stimmt nicht. Also geht Scheuch zu Terca nach Eindhoven. Der führenden Vormauerziegelhersteller in den Beneluxstaaten war soeben von Wienerberger übernommen worden. 2001 dann erfolgt Scheuchs Sprung in den Vorstand des Wienerberger-Konzerns .

Schwierige Jahre

Und dann 2009. Wienerberger geht schön langsam das Geld aus. Die Banken borgen kaum noch Geld her, nicht einmal mehr untereinander. Wer aber als Unternehmen nicht „flüssig“ bleibt, hat ein ernsthaftes Problem. Scheuch bleibt nur ein Weg: Er verlangt von den Aktionären des Ziegelkonzerns Geld. Viel Geld. Wienerberger ist zu 100 Prozent börsennotiert. Vor allem Investoren aus dem angloamerikanischen Raum (zum Beispiel große Versicherungen und Pensionsfonds) haben bei Wienerberger ihr Geld angelegt.

Scheuch schenkt im Herbst 2009 den Aktionären reinen Wein ein. Die sind schockiert aber auch dankbar. Grundtenor: Die Nachrichten sind schlecht. Doch man weiß, wo man steht. Die Aktionäre schenken Scheuch deshalb ihr Vertrauen. Er bekommt über 320 Millionen frisches Kapital. In den darauffolgenden Monaten und Jahren schließt Wienerberger insgesamt 60 Niederlassungen und Fabriken. Jeder fünfte Mitarbeiter, insgesamt sind das damals mehr als 3.000, wird gekündigt. Ein Sparprogramm also, das sich gewaschen hat. Trotzdem verläuft der Jobabbau erstaunlich geräuschlos. Nirgendwo wird auch nur einen Tag lang gestreikt oder protestiert. Das liegt einerseits an den Sozialplänen, andererseits an der „offenen Kommunikation“.

Mit den Rohren von Pipelife erschloss Wienerberger ein neues Geschäftsfeld