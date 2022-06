Wie geht es Wienerberger in Österreich selbst mit den Fachkräften?

Grundsätzlich haben wir kein Problem. Aber insgesamt ist es eine Herausforderung, die Mitarbeiter zu halten und weiterzuentwickeln. Was ich für die Baustelle gesagt habe, gilt auch für die Produktion – es ist wichtig, es den Menschen einfacher zu machen.

Gibt es bei Ihnen Bemühungen in Richtung Modellen wie einer Vier-Tage-Woche?

Ja, das habe ich mit intelligenten Schichtmodellen gemeint. Wir haben da einen Piloten in einem unserer Dachziegelwerke laufen. Der scheint sich gut zu entwickeln. Ist das Feedback gut, wird das ausgerollt. Es kann in diesem Modell 12 Stunden mit entsprechenden Pausen, abgestimmt mit der Gewerkschaft, gearbeitet werden. Damit haben die Menschen dann vier Tage am Stück frei.

Macht der Fachkräftemangel die Arbeitswelt besser?

Knappe Ressourcen zwingen jeden, egal auf welcher Ebene, zu Innovationen. Menschen haben Bedürfnisse, die sich über Generationen verändern. Ich habe selbst zwei Töchter – die heutige Generation denkt anders.

Sie selbst wollten sich verstärkt dem Fassadengeschäft widmen, als Sie bei Wienerberger angetreten sind. Inwiefern hat das gefruchtet?

Wir sind dabei, auch neue Produkte zu entwickeln und das Sortiment zu erweitern. Da gibt es die ersten Piloten.

Welche konkreten Umsatzziele haben Sie hier?

Die gibt es, aber die verraten wir nicht. Anfang nächsten Jahres soll aber ein neuer Fassadenziegel auf den Markt kommen, der in Gleinstätten entwickelt wurde.