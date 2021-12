Wienerberger-Chef: "Wenn ich eine Krise so managen würde, wäre ich schon weg"

Dann blicken wir doch mal nach Norden...

…Niederländer, Dänen oder Schweden sind anders als Österreicher. In Schweden bedeutet zum Beispiel, wenn etwas verboten ist, dann ist es verboten. In Österreich, naja. Die Schweden fragen sich, warum in Österreich auf Schildern manchmal „ausdrücklich verboten“ steht und lachen, wenn sie die Antwort hören: Weil es sonst nicht eingehalten wird.

Wie sehen Sie das schwedische Modell?

Das schwedische Modell wurde anfangs kritisiert, heute sagt man, vielleicht war es nicht schlecht. Aber man muss mit Momentaufnahmen aufpassen. Jedenfalls hätte in Österreich schon viel früher mehr Eigenverantwortung aufkommen müssen.

Ist das heimische Polit-Establishment überhaut in der Lage, die Krise zu managen?

Wir haben immer mehr Leute, die wenig Ahnung haben und sich beeinflussen lassen. Dadurch entsteht eine große Instabilität. Als CEO wäre ich schon lange weg, wenn ich eine Krise so managen würde.

Apropos weg. Wären Sie weg, wenn es bei Ihnen solche Chats wie bei Ex-Kanzler Kurz geben würde.

In der Sekunde. Da würden die Aktionäre keinen Spaß verstehen. Wissen Sie: Wir haben bei Wienerberger Werte. Wir verstehen den Satz „Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen“ nicht nur als PR-Gag, sondern versuchen ihn tatsächlich zu leben.

Ihr Resümee zur „Ära“ Sebastian Kurz?

Wer Werte definiert, sollte diese Werte auch respektieren, anstatt in eine Opferrolle zu fallen. Das türkise System hat einen Keil in die Gesellschaft getrieben. Den Spalt müssen wir wieder schließen. Das geht nur, wenn wir in Dialog treten.

Glauben Sie, dass Kurz irgendwann zurückkommt?

Nein.