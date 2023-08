Wienerberger: Fast 100 Millionen Euro weniger Gewinn

"Schwieriges Marktumfeld"

Auch operativ lief es schlechter. Konzernchef Heimo Scheuch verwies in einer Pressemitteilung auf das "schwierige Marktumfeld". Auf allen operativen Endmärkten schwäche sich die Nachfrage infolge der hartnäckig hohen Inflation, der steigenden Zinsen und der deutlich verringerten Leistbarkeit von Bauvorhaben ab. Vor Zinsen und Abschreibungen gab der Gewinn (EBIT) des Konzerns von 393,5 auf 307,4 Mio. Euro nach. Die Baumärkte in Europa entwickeln sich den Angaben zufolge rückläufig, jene in Nordamerika sind resilienter.

Rücksetzer gibt es laut Wienerberger nicht nur in den Bereichen Renovierung und Infrastruktur. Im Neubau in Zentral- und Osteuropa gehe die Entwicklung sogar gravierend nach unten - vor allem in Polen und Ungarn mit Rückgängen über 40 Prozent, aber auch in Deutschland.