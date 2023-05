Flaute im Wohnungsbau belastet Wienerberger

Schichtbetrieb umgestellt

In Zentralosteuropa hat Wienerberger den Angaben zufolge bereits von Drei- auf Einschichtbetrieb umgestellt. Dort ging der Markt gemessen an Baugenehmigungen und Bauvolumina - laut Wienerberger-Chef schon im abgelaufenen Jahr im zweistelligen Bereich nach unten, vor allem in Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien.

Diese "rückläufige Tendenz im Wohnungsneubau und in der Infrastruktur" sei heuer im ersten Quartal auch in Westeuropa, insbesondere in Deutschland und England, spürbar geworden.