Wienerberger 2022 mit kräftigem Ergebnisplus

Den vollständigen Jahresabschluss will der weltgrößte Ziegelhersteller am 27. März vorlegen. Für 2023 rechnet Wienerberger mit einem "weiterhin instabilen globalen Marktumfeld". Einige Faktoren wie der Krieg in der Ukraine, hochvolatile Finanzmärkte, ein nur langsamer Rückgang der hohen Inflationszahlen und steigende Kreditfinanzierungskosten würden in diesem Jahr noch zu berücksichtigen sein.

Mit deutlich niedrigeren Marktniveaus als in den vergangenen Jahren rechnet das Management den Angaben zufolge heuer in Europa und Nordamerika - vor allem im Neubau-Segment (minus 15 bzw. 20 Prozent), aber auch im Bereich der Infrastruktur (jeweils minus 5 Prozent). Eher stabil sollte der Markt für Renovierung und Sanierung bleiben, der bei Wienerberger 29 Prozent des Umsatzes stellt.