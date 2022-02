Wienerberger-Chef: "Wirtschaftssanktionen haben nie zum Erfolg geführt"

USA, EU und Großbritannien haben im Russland-Ukraine-Konflikt Sanktionen gegen Russland angekündigt - eine Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt. Für Wienerberger-Chef Heimo Scheuch ein Fehler.

"Wirtschaftssanktionen haben im Politischen nie zu Erfolg geführt und haben nie dazu geführt, dass es eine Veränderung gibt", so der Chef des Ziegelproduzenten am Rande der Bilanz-Präsentation für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Er gehe persönlich davon aus, dass auch diese Sanktionen "wohl zu nichts führen". Vielmehr müsse man auf Dialog setzen und Lösungen gemeinschaftlich zu finden. Er fordere jeden politischen Entscheidungsträger - in Europa, den USA und Russland - dazu auf, "diesen Weg zu gehen".