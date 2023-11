Wiener Webtracking-Start-up Jentis erhält 11 Millionen Euro

Das Wiener Start-up Jentis ermöglicht es Website-Betreibern datenschutzkonform Nutzerdaten unter anderem für personalisierte Angebote zu erfassen. Am Dienstag gab Jentis den Abschluss einer Finanzierungsrunde in der Höhe von 11 Millionen Euro bekannt.

Mit dem Geld, das von den Risikokaptialgebern Bright Pixel Capital, 3TS Capital Partners sowie dem bereits bestehenden Investor Pragmatech Ventures stammt, soll das Wachstum in den Schlüsselmärkten Europa und Nordamerika beschleunigt werden.

Neue Märkte

Konkret will man die Märkte in Nordeuropa und den Benelux-Ländern erschließen und auch am US-Markt wachsen, wo das Start-up schon heute ein großes Medienunternehmen zu seinen Kunden zählt.

Bisher lag der Schwerpunkt in der DACH-Region, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 45 Mitarbeiter. In den nächsten beiden Jahren soll die Zahl verdoppelt werden.

