Wiener Börse Preis 2022 geht erstmals an AT&S

Erstmals geht der Wiener Börse Preis im heurigen Jahr an den steirischen Leiterplattenhersteller AT&S. Platz zwei und drei belegen der Öl- und Gaskonzern OMV und der Baustoffehersteller Wienerberger. Der Preis wurde heuer zum 15. Mal verliehen, teilte die Wiener Börse am Dienstagabend mit.



Laufende Berichterstattung, eine umfassende IR-Tätigkeit und ein erfahrenes Management brachten AT&S heuer den ersten Rang ein, sagte Friedrich Mostböck, Präsident der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA), laut Aussendung der Wiener Börse.

Gute Strategie

Aber auch die Zweit- und Drittplatzierten hätten mit ihrer Strategie und Berichterstattung überzeugt.



Den Mid-Cap-Preis konnte das Technologieunternehmen Frequentis für sich entscheiden. Der VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis ging in der Kategorie Consumer erneut an die Agrana, in der Kategorie Financials ebenfalls erneut an die BKS Bank und in der Kategorie Industrials an den Immo-Konzern UBM Development. Der Journalistenpreis ging aufgrund „besonders professioneller Pressearbeit“ wie bereits im vergangenen Jahr an die Erste Group, vor Verbund und Flughafen Wien. Der Verbund erhielt darüber hinaus auch den Corporate-Bond-Preis.