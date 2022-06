Seit Jänner läuft die Pilotphase, die breit angelegte öffentliche Präsentation ist ab Herbst geplant. Worum geht es?

Die Wirtschaftskammer baut mit "wise up" eine digitale Aus- und Weiterbildungsplattform fĂĽr Ă–sterreichs Wirtschaft auf, speziell auch fĂĽr Ein-Personen-Unternehmen und kleinere Betriebe, die keine eigene IT-, Rechts- oder Personalabteilung haben. Gemeinsam mit 900 Testusern von mehr als 80 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen werde das Angebot derzeit eng abgestimmt, kontinuierlich verbessert und inhaltlich erweitert, heiĂźt es.

Die Einsatzzwecke reichen von der Einschulung der Mitarbeiter auf neueste Sicherheits- und Hygienestandards über das Onboarding und die Einschulung des neuen Personals bis hin zur Dokumentation von innerbetrieblichen Best Practice Projekten oder der Förderung von „Soft Skills“.

Interaktiv aufbereitet

All das sei jederzeit und ĂĽberall nutzbar ob am PC, Laptop, Tablet oder ĂĽber die App am Smartphone. Viele der mehr als 15.000 Kurse sind interaktiv aufbereitet, in Form von Videos, mit Online Trainings, Podcasts oder auch als Quiz. Besondere Schwerpunkte liegen laut Kammer in der Startphase von "wise up" bei den umfassenden WKO GrĂĽnderservices sowie Angeboten fĂĽr die Lehrlingsausbildung, wie die Bereit stellung von Lern Apps.

Zum Finanziellen: Laut den Betreibern wurden die für die Entwicklung der Plattform notwendigen Mittel von Wirtschaftsprüfern marktüblich mit 4,3 Millionen Euro beziffert. Bezahlt wird das von der WKÖ und den Wirtschaftskammern in den Bundesländern. Damit sind die Sach- und Personalkosten für drei Jahre gedeckt.